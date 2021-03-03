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إيران تهدد بوقف العمل بالاتفاق المؤقت مع وكالة الطاقة الذرية .. تفاصيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:05 ص
روحاني
روحاني
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ندى عبد العزيز

هددت إيران بوقف العمل بالاتفاق الفنى المؤقت الذى أبرمته الأسبوع الماضى مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب تقرير سكاي نيوز جددت إيران التزامها بالطرق الدبلوماسية لحل الخلافات.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن الاتفاق مع مدير الوكالة الذرية يحمل رسالة حسن نوايا من طهران ويظهر إفساحها للمجال أمام الدبلوماسية ، وفى المقابل حذر من أى إجراء يتعارض مع توقعات إيران لأنه سيخلق  أثرا مدمرًا على المسار الدبلوماسي.

واوضح التقرير أن التهديد الإيراني جاء ردًا على مشروع قرار  تقدمت به الدول الأوروبية الثلاث المشاركة فى الاتفاق النووى ويحظى بدعم أمريكي من وكالة الطاقة الذرية.

وأضاف التقرير أن مشروع القرار يتضمن الإعراب عن القلق البالغ من تعليق طهران لبعض عمليات التفتيش على منشآتها النووية ويدعوها إلى الاستئناف خطط التفتيش المنصوص عليها فى الاتفاق النووى.
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