رضوى الشربيني تعلن موعد صلاة الجنازة على والدتها .. تفاصيل

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، موعد صلاة الجنازة على والدتها التي وافتها المنية قبل قليل، حيث ستقام اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة.

وكتبت رضوى الشربيني، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".







وتابعت : "ماتت من كنت أكرم من أجلها...أمى فىً ذمة الله و إنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية".



يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني ، أعلنت خبر وفاة والدتها مساء أمس الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

