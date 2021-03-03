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مرأة

بإطلالة أنيقة .. دومينيك حوراني تستعرض رشاقتها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:27 ص
دومينيك حوراني
دومينيك حوراني
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.
تألقت دومينيك حوراني في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بصيحة الكاروهات التي جمعت بين اللون الأبيض و الأسود.

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وانتعلت دومينيك حوراني بحذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، كما تميزت إطلالتها بأنها كشفت عن قوامها الرشيق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دومينيك حوراني على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لن بشرتها.

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