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رياضة

رد حاسم من تركي آل الشيخ على أخبار شراء نادي الزمالك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:31 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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محمد بدران
أيام صعبة تعيشها جماهير نادي الزمالك منذ خسارته لدوري أبطال إفريقيا، مرورًا بحل مجلس الإدارة، وأزمات حول تجديد اللاعبين، وصولًا لأزمة اللاعب الغاني أشيمبونج وتجديد عقد فرجاني ساسي، وأزمة خصومات شيكابالا.

وفي هذا الصدد أطلق عماد دربالة، المحلل الرياضي بقناة الزمالك، استفتاء عبر حسابه على 'تويتر" لاستطلاع رأي الجمهور ومعرفة آرائهم حول إمكانية شراء المستشار تركى الشيخ نادى الزمالك كحق انتفاع؟

وكتب قائلاً: "‏إيه رأيكم فى موضوع شراء تركى الشيخ حق انتفاع نادى الزمالك؟ موافق ليه أو رافض ليه؟ أنا عن نفسي محتاج تفاصيل الصفقة قبل ما أقول رأيي".

وفي هذا السياق، رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قائلاً: "‏‎لا لا لا محتاج رأيك جدًا جدًا ... لا أستطيع أن أعيش من غير رأيك.. ! تأليف وكذب عيني عينك ومشكلتي الرئيسيه اني بوضوح قافل الموضوع لكن فعلًا لا أعرف يفهموا كيف" .


رد حاسم من تركي آل الشيخ على أخبار شراء نادي الزمالك
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