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أخبار العالم

كورونا السبب.. الصومال يغلق المدارس والجامعات ويمنح إجازة للموظفين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:10 ص
الصومال يغلق المدارس
الصومال يغلق المدارس والجامعات ويمنح إجازة للموظفين
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قسم الخارجي
أعلن الصومال إغلاق المدارس والجامعات ومنح إجازة لموظفي الدولة، وخفض الحركة بين العاصمة مقديشو ومختلف الأقاليم.

وقال القائم بأعمال وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر دوبي، إن هذه القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال تأتي في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل الصومال 7392 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 243 حالة وفاة.

وكانت السلطات الصحية في الصومال، قالت إن البلاد تواجه موجة ثانية من الجائحة  نتيجة ظهور سلالة فيروس كورونا جديدة.

وألزمت سلطات العاصمة مقديشيو السكان بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة في ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
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