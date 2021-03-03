شقيقة روبي .. سرقة سيارة الممثلة الشابة كوكي

أعلنت الممثلة الشابة مريهان مجدي -الشهيرة بـ كوكي، وشقيقة الفنانة روبي- عن سرقة سيارتها، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه: « عربيتي اتسرقت».





وسبق أن أعلنت كوكى -شقيقة الفنانة روبي- في ديسمبر الماضي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إذ كتبت في منشور وقتها: « الحمد لله إيجابي كورونا، ربنا يعديها على خير إن شاء الله».