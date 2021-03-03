ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شقيقة روبي .. سرقة سيارة الممثلة الشابة كوكي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:57 ص
روبي وشقيقتها
روبي وشقيقتها
Advertisements
سعيد فراج
أعلنت الممثلة الشابة مريهان مجدي -الشهيرة بـ كوكي، وشقيقة الفنانة روبي- عن سرقة سيارتها، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه: «عربيتي اتسرقت».

وسبق أن أعلنت كوكى -شقيقة الفنانة روبي- في ديسمبر الماضي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إذ كتبت في منشور وقتها: «الحمد لله إيجابي كورونا، ربنا يعديها على خير إن شاء الله». 

وكانت شقيقة الفنانة روبي "كوكى" كتبت من قبل عبر صفحتها على فيسبوك، "لما تكون حاسس إنك عيان، وفي أعراض برد ولا كورونا، ما هما زي بعض، ماتختلطش بحد علشان دي أمانة، وعكس كده أنانية، وخصوصا إن في أطفال في المكان، أنا بسبب الاستهتار طلعت مخالطة لحالة كورونا، وعندي كل الأعراض أنا وجوزي، وعملنا مسحة، ربنا يستر على بناتي يا رب". 

يذكر أن شقيقة الفنانة روبي شاركت في العديد من الأعمال الفنية، إلا أنها توقفت عن المشاركة فى الفترة الأخيرة؛ بسبب انشغالها فى زواجها.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ عماد متعب بعد إصابته بـ كورونا

أخبار الفن| رحاب الجمل تهاجم فنانا بسبب لف الحشيش وباسم سمرة يرد.. تدهور حالة هادي الجيار الصحية

فيديوجراف.. قلبها كان حاسس.. من المنتجة الشابة التي رحلت فجأة؟

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

أجواء رومانسية.. سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

5 ساعات مناقشة.. محلية النواب تبحث ملف اشتراطات البناء الجديدة مع الحكومة

نشرة أخبار العالم| وزير خارجية قطر في القاهرة.. بايدن يتراجع أمام السعودية ويعاقب روسيا.. تحذير خطير من الصحة العالمية.. والسودان ينتصر على إثيوبيا

هوت شورت.. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

بسبب الزمالك .. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ مصطفى محمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إدمان الخيول.. موظفة تسرق أكثر من 37 مليون جنيه من شركتها.. صور

جنرال موتورز تستدعي تاهو ويوكون لاستبدال خزانات الوقود

فاكرينه بقرة.. حصان يتعرض لمعاملات قاسية بسبب مرض نادر .. صور