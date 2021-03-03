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رياضة

نادر شوقي : هناك من تدخل لإفساد العلاقة بيني وبين رمضان صبحي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تحدث نادر شوقي وكيل اللاعبين عن أسباب انقطاع علاقته مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق.

وقال نادر شوقي خلال تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس": "الأمر يختلف إن كان رمضان على ذمة الأهلي أو معارا لصفوفه، هناك من تدخل بيني وبين رمضان صبحي لإفساد العلاقة بيننا".


وأوضح: "خلال ظروف كورونا وابتعادي عن التواصل مع رمضان صبحي هناك من تدخل وأفسد العلاقة".


وواصل: رمضان صبحي كان يستهدف استعادة مستواه من خطوة العودة للأهلي وكانت مرحلة انتقالية للطرفين.


وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي عن تفاصيل الجملة الشهيرة "ساعة وترد علينا". 


وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الإعلامي أسامة حسني لقناة الأهلي أنه "مهما كان الخلاف مع الكابتن شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور لكن لهم تاريخ مع القلعة الحمراء وقدموا كل شيء". 


وأضاف أن رمضان صبحي قدمنا له كل شيء، ونجحنا في إنهاء كل الأمور، ولكنه قال لي: لدي عرض من بيراميدز؛ فكانت الجملة التي جاءت عفوية، قدامك ساعة وترد علينا، كما أنه لم يكن يقصد وقتها أنها ستكون بهذا الشكل، وتصل لأن تكون تريند في مواقع التواصل الاجتماعي.

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