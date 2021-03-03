دعواتكم بالشفاء.. إصابة ابن ماجد المصري بفيروس كورونا

أعلن آدم -ابن الفنان ماجد المصري- عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابه بتطبيق إنستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا المخالطين به بإجراء مسحة طبية.



وقامت رانيا أبو النصر -والدة آدم وزوجة الفنان ماجد المصري- بكتابة رسالة له عبر ستوري انستجرام، دعت له بالشفاء العاجل والتام، إذ كتبت: «سلامتك يا روح قلبي، يا رب تقوم لنا بالسلامة».





ويشارك ماجد المصري، بمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف، في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، إذ يجسد خلال الأحداث القائد الهكسسوسي خنزر.



