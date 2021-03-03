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فن

دعواتكم بالشفاء.. إصابة ابن ماجد المصري بفيروس كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:55 ص
ماجد المصري وابنه
ماجد المصري وابنه آدم
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سعيد فراج
أعلن آدم -ابن الفنان ماجد المصري- عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابه بتطبيق إنستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا المخالطين به بإجراء مسحة طبية. 

وقامت رانيا أبو النصر -والدة آدم وزوجة الفنان ماجد المصري- بكتابة رسالة له عبر ستوري انستجرام، دعت له بالشفاء العاجل والتام، إذ كتبت: «سلامتك يا روح قلبي، يا رب تقوم لنا بالسلامة». 

ويشارك ماجد المصري، بمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف، في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، إذ يجسد خلال الأحداث القائد الهكسسوسي خنزر. 

من ناحية أخرى عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذى يخوض به ثاني بطولاته في مجال الدراما، وقال ماجد المصري، في تصريح لـ"صدى البلد": "إنه لا مانع لديه من تقديم جزء ثان من مسلسل "الوجه الآخر" خاصة أن العمل يحتاج إلى هذا الأمر".

وتابع: "أنا من مؤيدي مسلسلات الأجزاء خاصة أن الأحداث تتطلب هذا والجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة".

 وأضاف ماجد المصري: "أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصةً في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرًا".
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