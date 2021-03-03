امتحانات الثانوي الأزهري بشمال سيناء في مستوى الطالب المتوسط

استمرت امتحانات نصف العام لصفوف النقل الثانوي والنقل الإعدادي الأزهري بمحافظة شمال سيناء، وفق جدول الامتحان الموضوع مسبقا على مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١م.







وأكد مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية بشمال سيناء محسن أبو القاسم، في بيان، اليوم الأربعاء، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بشكل طبيعي، وأن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلق أي شكاوى، مشيرًا إلى أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.





وجرى توفير جميع سبل الراحة والأمان، علاوة على تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير في جميع اللجان، حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمعاهد الأزهرية، وتطبيق قواعد الأمان والسلامة للجميع داخل المجمعات الازهرية، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.







وقال أبو القاسم إنه تتم متابعة الامتحانات على مستوى المعاهد الأزهرية بالمحافظة للاطمئنان على جودة الورقة الامتحانية ووضوحها ومستوى الامتحان، بالإضافة إلى مراكز توزيع الأسئلة ورصد الدرجات، ومراجعة خطة المتابعة للموجهين وتوزيعهم على اللجان الامتحانية وجاهزية تقارير الامتحانات.





وشدد مدير عام المنطقة على عدم التهاون أو التقصير في تعقيم وتطهير اللجان يوميا وعدم السماح لأي شخص بدخول المبنى إلا بعد تطبيق الإجراءات الوقائية عليه.







وقد تابع فضيلة الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، لجان الامتحانات بعدد من المعاهد الأزهرية في مدينة العريش للاطمئنان على سير الامتحانات ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأضاف ياسر النجار، القائم بأعمال مدير الامتحانات، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى خلال اليوم، وأن الامتحانات تسير بشكل طبيعي وجيد.





اقرأ أيضًا:

طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء

