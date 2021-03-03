ثقة عالمية.. بلومبرج: الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين المصري تبلغ مستوى تاريخيا

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي المصري بلغت مستوى غير مسبوق تاريخيًا، لتعكس من اتجاه حركة تدفقها إلى الخارج خلال عام 2020 مدفوعة بتداعيات أزمة جائحة كورونا.





ونقلت الوكالة عن رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية محمد حجازي أن الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية بلغت 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، ما يعكس حجم الثقة العالمية المتزايدة في الاقتصاد المصري.





وأوضحت الوكالة أن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون وسندات الخزانة المصرية جاء مدفوعًا بارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، حيث احتلت مصر المركز الثاني عالميًا بعد فيتنام من حيث سعر الفائدة الحقيقي بين 50 دولة شملها مسح لوكالة "بلومبرج".





وقالت الوكالة إن المستثمرين الأجانب ضخوا عشرات المليارات من الدولارات في سوق الدين المصرية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وإن تراجعت تلك الاستثمارات خلال العام الماضي بفعل أزمة فيروس كورونا، فبلغت 17.5 مليار دولار في ربيع 2020.





وأكدت الوكالة أن إدارة الدين في مصر تجتذب اهتمامًا عالميًا كبيرًا، حيث تحقق الحكومة المصرية تقدمًا كبيرًا في خطط تقليل الاعتماد على الاقتراض من خلال تمديد متوسط​أجل استحقاق دينها.



