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رياضة

إنجاز يحفز برشلونة لتحقيق ريمونتادا جديدة أمام إشبيلية في الكأس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:55 ص
برشلونة ضد إشبيلية
برشلونة ضد إشبيلية
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إسراء أشرف
يلتقي برشلونة وإشبيلية مجددًا بعد أربعة أيام من مواجهتهما في الدوري الإسباني، ولكن هذه المرة في إياب نصف نهائي كأس الملك على ملعب (الكامب نو).

وكانت مباراة الذهاب بين إشبيلية وبرشلونة، قد انتهت بفوز الفريق الأندلسي، 2-0 ليضع قدمًا في المباراة النهائية. 

ويسعى برشلونة لتحقيق "ريمونتادا" جديدة مثل التي فعلها في الدور الماضي أمام غرناطة، بعد تأخره في مباراة الذهاب الشهر الماضي على ملعب (رامون سانشيز بيزخوان) 2-0. 

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة مدعوما بالثقة التي اكتسبها من إسقاط الفريق الأندلسي في عقر داره في الليجا السبت الماضي بثنائية عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي، وهي المباراة التي قفزت به إلى المركز الثاني.
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