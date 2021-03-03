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اقتصاد

هبوط حاد في اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاربعاء 3-3-2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:40 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
هبطت أسعار الذهب عالميا اليوم، الأربعاء3-3-2021 ، للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.


وتراجعت الأسعار في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 ، بعد أن انخفضت لأدنى مستوياتها منذ 15 يونيو عند 1706.70 دولار أمس، الثلاثاء، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1728.90 دولار.


وعن اسعار الذهب في مصر، واصل سعر  الذهب التراجع حيث شهد اسعار الذهب تراجع بنحو 3جنيهات عن تعاملات امس، و سجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 765 جنيها للجرام الواحد. 

أسعار الذهب في مصر 
وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24  نحو 874جنيها .
سجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 765 جنيها 
بينما وصل سعر الجرام من عيار 18  نحو 656جنيها .
وبلغ سعر الجرام من عيار 14  نحو 509 جنيها .
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,112  جنيها . 
وأوقية الذهب وصلت نحو 27.23 ألف جنيه. 
ووصل  سعر كيلو الذهب نحو 873,143 ألف جنيه. 

سعر الذهب بالصنعية 
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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