نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها
الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:02 م
فيروس كورونا
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
يقع الكثير من الأشخاص فى عادات خاطئة تضر بصحة السمع، ووفقا لما نشره موقع هيلثي ان هذه العادات الخمس السيئة ترتبط على وجه الخصوص بفقدان السمع، ومنها :
للحصول على فوائد الموز
على الريق لا بد من اتباع تقنية معينة لأن هذه العادة لها جانبان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي، حيث يشتهر الموز بأنه غذاء خارق، فهو يشبع الجوع وهو مفيد للهضم ولكنه يحتوي على كميات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وعندما يؤكل على معدة فارغة، يمكن أن يؤدي إلى اختلال مستويات المغنيسيوم والبوتاسيوم في الدم لذا يجب مراعاة هذه النقطة جيدا واستشارة الطبيب قبل التفكير فى اغتنام فوائد الموز على الريق.
يعتبر الصيام المتقطع
هو أفضل الأنظمة الفعالة المتبعة حاليا في إنقاص الوزن
، إلا أن طريقة تطبيق النظام المتقطع يمكن أن تكون خاطئة، مما يجعل النظام غير فعال مع بعض الأشخاص، وعدم تحقيق الصيام المتقطع من الهدف المراد تحقيقه.
كشفت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية، ان انتهاء فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2021 امر غير واقعي، حيث ان الوباء ليس فعالا، وهناك بعض العقارات غير فعالة في الوقاية من فيروس كورونا.