ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:


يقع الكثير من الأشخاص فى عادات خاطئة تضر بصحة السمع، ووفقا لما نشره موقع هيلثي ان هذه العادات الخمس السيئة ترتبط على وجه الخصوص بفقدان السمع، ومنها :


للحصول على فوائد الموز على الريق لا بد من اتباع تقنية معينة لأن هذه العادة لها جانبان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي، حيث يشتهر الموز بأنه غذاء خارق، فهو يشبع الجوع وهو مفيد للهضم ولكنه يحتوي على كميات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وعندما يؤكل على معدة فارغة، يمكن أن يؤدي إلى اختلال مستويات المغنيسيوم والبوتاسيوم في الدم لذا يجب مراعاة هذه النقطة جيدا واستشارة الطبيب قبل التفكير فى اغتنام فوائد الموز على الريق.


يعتبر الصيام المتقطع هو أفضل الأنظمة الفعالة المتبعة حاليا في إنقاص الوزن، إلا أن طريقة تطبيق النظام المتقطع يمكن أن تكون خاطئة، مما يجعل النظام غير فعال مع بعض الأشخاص، وعدم تحقيق الصيام المتقطع من الهدف المراد تحقيقه.


كشفت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية، ان انتهاء فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2021 امر غير واقعي، حيث ان الوباء ليس فعالا، وهناك بعض العقارات غير فعالة في الوقاية من فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. 8 نصائح للوقاية من كورونا قبل التوجه إلى السوبر ماركت.. وفوائد صحية لتناول وجبة الإفطار قبل 11 صباحا

استشاري تغذية: الصيام المتقطع فوائده عظيمة ويقلل حجم المعدة

حيل لهضم أسرع.. بدون ملينات

تعرف على فوائد الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

الصحة العالمية : فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا

فوائد الصيام المتقطع.. وقواعد أساسية لنجاحه

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف عن سقوط الأمطار في هذه المناطق .. تفاصيل

السيراميك والجرانيت والسليكون.. الفرق بين أدوات الطهى الصحية والضارة

هل يقع الطلاق برسالة على الموبايل؟.. الإفتاء تجيب

أسئلة من خارج المنهج.. خطأ في امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم والإدارة التعليمية تتدارك الأمر وتعاقب المخطئين

هبوط جديد| 6 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب..تعرف على قيمة الأعيرة

اليوم .. مصطفى محمد يواجه بادجي وجيرالدو في الدوري التركي

Advertisements

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021