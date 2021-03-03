نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:









يقع الكثير من الأشخاص فى عادات خاطئة تضر بصحة السمع، وو فقا لما نشره موقع هيلثي ان هذه العادات الخمس السيئة ترتبط على وجه الخصوص بفقدان السمع، ومنها :



