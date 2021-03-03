في اليوم العالمي له.. تعرف على علاقة السمع بأمراض القلب.. وأغرب المعلومات لـ حاسة السمع

يحتفي العالم اليوم في الـ 3 من مارس من كل عام، بـ اليوم العالمي للسمع ، وتعد حاسة السمع من أهم الحواس لدينا فتساعد الأذن على التفريق بين الكثير من الأصوات في وقت واحد.





كما أننا نسمع بشكل أفضل مما نرى، إذ تعالج حاسة السمع نحو 50 انطباعًا في الثانية، أي ضعف ما تقوم به العين، ولدى الأذن قدرة على التمييز بين 400 ألف صوت، وكذلك معرفة مصدرها على وجه الدقة، وتعمل نحو 25 ألف خلية شعيرية بكامل طاقتها، على مدى 24 ساعة في اليوم.





كما يمكن ان يسبب الصوت العالي، وقوة الصوت التي يمكن أن تبدأ من 65 ديسبل إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية يزداد عند ، وهو ما يعادل على سبيل المثال صوت التلفاز بالقوة المعتادة داخل الغرفة.





كما تتراجع قدرة الإنسان على السمع مع تقدم العمر، وتتأثر بشكل أكبر لدى الرجال، أن سمع الرجال يتضرّر مع تقدم السن قبل سمع النساء، ووفقًا لذلك، فإن سمع الرجل الذي في سن 55 عامًا، في المتوسط، يسمع بنفس القدر السيئ الذي تسمع به امرأة في الـ70.





ولا تساهم القنوات نصف الدائرية في السمع ، ولكنها تساعد في الحفاظ على التوازن أثناء تحركنا، و القوقعة هي العضو السمعي للأذن الداخلية ، وهي بنية مملوءة بالسوائل تشبه الحلزون.





المصدر healthline



