وزير الخارجية: مصر ترفض التدخل التركي في ليبيا .. ونطالب الحوثيين بوقف إطلاق النار





عقدت جامعة الدول العربية اليوم الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية بحضور وزراء خارجية مصر والدول العربية وجاءت أهم تصريحات السفير سامح شكرى وزير الخارجية كالتالي :









وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها





قال السفير سامح شكري ، وزير الخارجية ، إن مصر لم تدخر جهدا من أجل المساهمة فى إقرار الأمن والسلام فى ليبيا والوقوف فى وجه الأفكار الظلامية التى تدفع بها بعض الدول والتى تسعى لتحقيق أهدافها حتى وإن كان ذلك على حساب الغير .





وأضاف " شكرى " ، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية ، أن الحدود الممتدة التي تجمع بين مصر و ليبيا تجعل من مصر أكثر حرصا على أن تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان .





وأشار إلى أن مصر سعت للتوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات برلين وقرارات الشرعية الدولية ودعمت المفاوضات التى تضم كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وصولا لاتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير بـ جينيف واختيار رئيس الوزراء ، والمجلس الرئاسى وهو ما يشكل فى مجمله خطوة على الطريق السليم .





وتابع أن مصر تؤكد على صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو و استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا في ظل استمرار التدخلات التركية فى المنطقة والتي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض عربية شقيقة .









شكرى: نطالب الحوثيين بالاستجابة للمبادرات الدولية بوقف إطلاق النار









قال وزير الخارجية المصرى ، سامح شكرى ، إن مصر ملتزمة بدعم كافة الجهود لانهاء الصراع فى اليمن ، مؤكدًا دعم مصر الكامل للاجراءات التى تتخدذها لمملكة العربية السعودية من اجل حماية اراضيها فى وجه الاعتداءات الحيثية .





واضاف شكرى ، خلال كلمتة المذاعه اليوم ، انه يطالب الجانب الحوثى بالاستجابة للمبادرات الرسمية للتوقف عن اطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية على اسسشرعيةة ودولية .





واشار وزير الخارجية المصرى ، إلى أننا نسعى لحفظ وجدة اليمن والشعب اليمنى الشقيق الذى دفع اثمان غالية بسبب هذه الحرب ، لافتا إلى ان انجاز هذا الهدف يدفع ثمنها الجميع .





وتابع وزير الخارجية ، أن مصر على اتم الاستعداد بذل الجهود لكى يعود اليمن كما كان ، لان هذا ما يستحقة اليمنيون ، منوها إلى اننا نود ان نستغل هذه المناسبة ندعم موقف مصر والسودان فى مفاوضاتها الجارية حول سد النهضة لضمان عدم مساس حقوقهم المشروعة فى هذا الشأن والذى اكده قرار مجلس الجامعة العربية .





وبما يحفظ وحدة الشعب ايمنى الشقيق الذى يجقع اثمان كبيرة بسبب الخرب مضر على اتم الاستعدد لبذ ل كافه الجهود لتعزد اليمن كما كانت





اود ان اثمن دور الاشقاء العرب فى دعم مصر والسودان حول سد النهضة والذى اكدة القرار الصادم









سامح شكري: مصر عازمة على السير قدما لدعم القضية الفلسطينية للوصول لتسوية عادل









قدم السفير سامح شكري ، وزير الخارجية المصري ، التهنئة لقطر ،على توليها رئاسة مجلس جامعة الدول العربية الدورة الحالية ، متمنيًا للزميل محمد عبد الرحمن كل التوفيق في إدارة المجلس .









وأضاف سامح شكري خلال الجلسة الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، أن اجتماع اليوم يأتي في الوقت الذي تتزامن فيه التحديات التي لازال يواجها العالم ومنطقتنا العربية ، من جائحة كورونا ، وما تتركه من أثار عميقة على

كافة مناحي الحياة ، معقبًا : أود أن أستفيد من هذه الفرصة ، لتقديم الشكر إلى الأطقم الطبية في كافة الدول العربية ، والذين يتحملون عبء هذا الوباء في الصفوف الأولى بكل شجاعة .





وتابع أن الوضع العربي إجمالًا ليس في أفضل حالاته ، فالعدو لم يعد قاصرًا على ما يأتي من الخارج ويهدد حدودنا ، بل إن العدو أصبح يأتي من بين صفوفنا ، في صورة أفكار شاذة ومتطرفة ، حيث وجدت من يغذيها إل أن أصبحت المعارك تدور داخل شوارعنا وبيوتنا وعلى الحدود .





وأكمل " شكري " ، أن لعل هذه الظروف المستجدة تدعو لتكاتف الدول وتلاحمها لمواجهة هذه المصاعب والمخاطر ، مشيرًا إلى أن أصبحت منطقتنا مسرع لصراعات لا تنتهي ، ولا سبيل لمواجهتها إلا بتوحيد الصف الصف العربي .





وأشار إلى أن المشاركة الرفيعة في اجتماع اليوم ، هي دليل على إدراك الدول العربية بشكل واضح على حجم التحديات وخطورتها ، من أجل ترسيخ الروابط التي تجمعنا ، مؤكدًا أن مصر عازمة على السير قدما لدعم القضية الفلسطينية حتى الوصول لتسوية عادلة.





وزير الخارجية: مصر متمسكة بالحفاظ على علاقات الأخوة بين الدول العربية





قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تؤكد تمسكها بضرورة الحفاظ على علاقات الأخوة بين الدول العربية، باعتبارها الإطار الجامع لجميع الدول العربية، بما يصب في صالح الشعوب العربية جميعا، مشيرا إلى أن جامعة الدولة العربية هي البيت العربي الجامع.





وأضاف وزير الخارجية خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الموازي، أن "أذكركوا منا الميثاق التأسيسي قد أشار إلى أن الهدف منها تدعيم العلاقات والوسائل العربية في إطار الاحترام للإستقلال والسيادة، مما يحقق صالح العموم العربية، وحتى أن مصر عازمة على تحقيق ذلك".





وأشار إلى أن مصر سعت للتوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات برلين وقرارات الشرعية الدولية، ودعمت المفاوضات التي تضم كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وصولا لاتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير في جينيف واختيار رئيس الوزراء ، والمجلس الرئاسي وهو ما يشكل فى مجمله خطوة على الطريق السليم.





وتابع أن مصر تؤكد على صعوبة تحقيق الاستمرار المرجو وضرورة استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، ورفضنا القاطع لاستمرار التدخلات التركية فى المنطقة والتي تنطوى على وجود قوات عسكرية تركية على أرض عربية شقيقة.









سامح شكري: الموقف المصري إزاء سد النهضة لا ينتقص من حقوق أي طرف





ثمن سامح شكري وزير الخارجية، دور الأشقاء العرب في دعم موقف مصر والسودان خلال العملية التفاوضية حول سد النهضة لضمان عدم المساس بحقوقهم بهذا الشأن، مؤكدا أن الموقف المصري إزاء سد النهضة لا ينتقص من حقوق أي طرف.





وأكد «شكري» خلال اجتماعات الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية، أنا لازلنا ندفع الوصول لاتفاق يضمن حقوقنا المشروعة لا ينتقص لأثيوبيا في التنمية ولا يؤثر على مصر بالنسبة لنهر النيل وحقوق السودان في تلك الموضوع.





وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تواكب مجددا على تمسكها في التعاون في الجامعة العربية وبما يصب لصالح الأشقاء العرب، مؤكدا أن الجامعة العربية الهدف منها تدعيم العلاقات العربية في اطار الاحترام والسيادة بما يحقق أماني الشعوب العربية .





وأشار إلى أن مصر تؤكد صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو واستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا في ظل استمرار التدخلات التركية فى المنطقة، والتي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض عربية شقيقة.





وشدد على أن مصر سعت للتوصل لتسوية سياسية بناءً على مخرجات برلين وقرارات الشرعية الدولية، ودعمت المفاوضات التي تضم جميع الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وصولا لاتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير بـ جنيف واختيار رئيس الوزراء، والمجلس الرئاسي، وهو ما يشكل فى مجمله خطوة على الطريق السليم.