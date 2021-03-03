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رياضة

تعافى من الكدمة.. محمد هاني ينتظم في تدريبات الكرة بالأهلي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:10 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
انتظم محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة اليوم، الأربعاء، بعد تعافيه من كدمة العضلة الأمامية التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري.

وأدى اللاعب الوحدات التدريبية المتنوعة التي خصصها الجهاز الفني للاعبين بقوة، وذلك في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي. 
 
فيما اكتفى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، بالمشاركة في بداية مران الفريق بسبب شعوره بآلام بسيطة في الركبة.

وأجرى أفشة أشعة أمس للاطمئنان على ركبته، حيث خاض اليوم تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران.

وبات من المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي غدا الخميس، للاطمئنان على حالته وحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق من عدمها.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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