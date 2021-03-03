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وزير خارجية قطر: نسعى لعودة العلاقات مع مصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:19 م
وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر
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هاني حسين
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قمة  مجلس التعاون الخليجي  في يناير الماضي صدر عنها بيان العلا الذي انهى  الأزمة  مع دول الرباعي العربي .

وأضاف  محمد بن عبد الرحمن  في كلمته في مؤتمر صحفي في ختام فعاليات الدورة العادية لمجلس  جامعة الدول العربية، :"  لجان متابعة قامت بالاجتماع بعد اتفاق العلا،  واجتماع مصر وقطر ايجابي وبه بعض الخطوات الإيجابية لإعادة بناء العلاقة بين البلدين ".

وتابع محمد بن عبد الرحمن:"  قطر ومصر  ينظران إلى الأمور بإيجابية  ونسعى إلى أن تعود العلاقات بيننا متينة وقوية".

واكمل محمد بن عبد الرحمن:"  لقائي مع  وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتسم بروح الإيجابية والتفاؤل تجاه إعادة العلاقات إلى نصابها الحقيقي".


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