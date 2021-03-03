القائمة الكاملة لـ مواصفات واسعار هيونداي النترا في سوق المستعمل.. صور

تتألق شركة هيونداي الكورية الجنوبية داخل الأسواق المصرية بالعديد من الاصدارات المختلفة، و لعل من ابرزها هي النسخة الشهيرة "النترا" و التي انطلقت عبر اجيال مختلفة، حيث تنوعت اطلالة كل جيل لتشمل تغييرات في التصميم الخارجي، و التجهيزات الداخلية، إلى جانب انظمة الحماية و التحكم و الرفاهية، و تعتبر الانطلاقة الأولى من السيارة النترا جاءت في عام 1995 ليتوالى من بعدها اصدارات الجيل الثاني 2000 و 2006 إلى اطلالة 2010 و 2015، لتواصل تتابع اصداراتها حتى وصلت للجيل السابع لعام 2021.

الجيل الأول اعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، قرابة 1600 سي سي، بقوة 113 حصان، متصل بنوعين من نواقل الحركة "مانيوال" خماسي السرعات، و الاخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

و تتراوح اسعار هذا الاصدار بين 40 إلى 65 ألف جنيه.

بينما شهد الجيل الثاني عدة خيارات من ناحية المحرك و شملت، سعة 1500 سي سي، بقوة 107 حصان، و محرك اخر سعة 1600 سي سي، و نسخة 1800 سي سي، و لكن الاشهر داخل الاسواق المصري هما الفئتين الـ 1600 و 1500 سي سي، كلاهما يتصل بنواقل حركة تقليدية و أوتوماتيكية الاداء بنفس قدرات التسارع الخاصة بالجيل السابق.

و تتراوح اسعار هذه الفئة داخل سوق السيارات المستعملة بداية من 60 إلى 90 ألف جنيه، بحسب الحالة العامة و التجهيزات.

ثم جاء جيل جديد بدأ من 2001 إلى عام 2006، يستمد قوته من محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 107 حصان، و عزم دوران قدر بـ 146 نيوتن/متر، و بناقل حركة مانيوال و اوتوماتيكي الاداء رباعي السرعات، و ظهرت حزمة من التغيرات في التصميم الخارجي، و التي ضمت مصابيح أمامية ذات ثلاثة بؤر ضوئية، و شبكة أمامية صغيرة تتكون من 4 مقاطع هوائية.

و تبدأ اسعار نسخة 2006 بداية من 100 ألف و حتى 120 ألف جنيه.

و تأتي النسخة النترا 2007 و 2011 و التي نالت شهرة كبيرة داخل الشوارع المصرية بإسم "الجمل" و كانت الاطلالة الجديدة تحمل الكثير من المفاهيم في التصميم الخارجي، بالاضافة إلى احتوائها على نوعين من المحركات الاول 1300 سي سي، بقوة 92 حصان، و الاخر بسعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، و عزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر.

بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، و اخر أوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات، و يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 11.8 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 7.8 لتر/ 100 كم.

و تتراوح اسعارها في سوق السيارت المستعملة بين 120 ألف و حتى 160 الف جنيه.

و يأتي اصدار بشكل جديد بداية من 2011 إلى 2016 و هو النترا MD، و الذي تميز بمصابيح انسيابية، و تعريجات جانبية، بالاضافة إلى لمسات رياضية و لكن بمفهو السيدان، و استمدت السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصان، دوران يبلغ 157 نيوتن/متر، بينما بلغت السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة ، وتوفرت بناقل حركة مانيوال، والاخر أوتوماتيكي السرعات.