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رياضة

أخبار الرياضة.. الخطيب يطلب رحيل كهربا وعقوبات جديدة في انتظاره.. مدحت شلبي يهاجم مسئولي الأهلي.. الزمالك يبرر عرض تيشيرت فرجاني للبيع

الخميس 04/مارس/2021 - 08:01 ص
كهربا وموسيماني
كهربا وموسيماني
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، أخبار رياضية مختلفة حول الأحداث المحلية والعربية والعالمية، والتي جاءت أبرزها  كالتالي:


طالب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري، عقب أزمته الأخيرة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.


كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن العقوبات الجديدة التي سيفرضها النادي الأهلي، على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إيقافه.


قال الإعلامي مدحت شلبي، إن سبب أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، هي الطبطبة من مجلس إدارة النادي على اللاعبين.


وجه عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب قرار إيقافه لمدة شهر لعدم التزامه.


قال عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن حملة التبرع من أجل تجديد عقد فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل نهائي.
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