عيار 24 يسجل 869 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الخميس 4-3-2021

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 نحو 869 جنيها .

سجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 756 جنيها

بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 648جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 501 جنيه .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,056 جنيه.

وأوقية الذهب وصلت نحو 26,906 جنيه.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو865,143 جنيه.









سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



