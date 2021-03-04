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عيار 24 يسجل 869 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الخميس 4-3-2021

الخميس 04/مارس/2021 - 08:48 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدي البلد"، تقريرًا مفصلا عن اسعار الذهب المتوقعة اليوم الخميس 4- 3- 2021.

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24  نحو 869 جنيها .
سجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 756 جنيها 
بينما وصل سعر الجرام من عيار 18  نحو 648جنيها .
وبلغ سعر الجرام من عيار 14  نحو 501 جنيه .
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,056   جنيه. 
وأوقية الذهب وصلت نحو 26,906  جنيه. 
ووصل  سعر كيلو الذهب نحو865,143   جنيه.


سعر الذهب بالمصنعية 
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وعن أسعار الذهب عالميا ، هبطت أسعار الذهب  الأربعاء، للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.

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