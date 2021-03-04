بعد تفقد عبد الوهاب معرض نتاج.. القصة الكاملة للدورة الـ 13 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير

تفقد د. فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان د. عماد أبو زيد قوميسير عام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، معرض نتاج الدورة الثالثة عشر لملتقي الأقصر الدولي للتصوير والذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ضم المعرض – والذى حضره عدد من النقاد والمهتمين بالفنون التشكيلية– أعمال الفنانين المشاركين فى الدورة الثالثة عشر للملتقى، والذى أقيمت بمحافظة الأقصر خلال ديسمبر الماضى، وهم: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك، أمانى موسى، ومن الفنانين العرب : عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية)، ومن شباب الورشة : محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة طنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد ويارا حاتم شافعي.





يستمر المعرض حتى الثامن من مارس الجارى من العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساءًا طوال أيام الأسبوع.

شهدت أعمال الدورة الثالثة عشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والذي أقيم في ديسمبر الماضي، إنتاج لوحات إبداعية لنجوم الفن التشكيلي، من الفنانين المشاركين بالملتقى، وعرض لوحاتهم على النقاد وقيادات الملتقى رسميًا، للحصول على الآراء اللازمة لعمل لوحة.

وخلال فعاليات الملتقى، انطلق في هذه الدورة الفنانون المشاركون، ومنهم ثمانية فنانين مصريين، بالإضافة إلى فنانين من السودان والمملكة العربية السعودية، واثنى عشر من شباب ورشة العمل المصاحبة للملتقى، وذلك لتجسيد فنهم على اللوحات المختلفة بمقر الملتقى في كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر.

وأقيمت ندوات مصاحبة للملتقى لعرض ومناقشة أعمال الفنانين، التي أدارها الناقد سيد محمود، وهى من الندوات الفنية المصاحبة للدورة الثالثة عشرة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير، وتم تنظيم ندوة أولى لعرض ومناقشة أعمال الفنانين.

وشارك في الدورة الـ13 من الملتقى الفنانون: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبدالفتاح، محمد عيد، منال مبارك، أمانى موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية).

كما يشارك من شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبوالعزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبدالجواد، سارة طنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.