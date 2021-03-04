إحالة 3 موظفين بالعجوزة للجنايات لتلاعبهم في معاشات التأمين

أحالت النيابة العامة، 3 موظفين بمكتب تأمينات العجوزة وسيدة أخرى للمحاكمة لاتهامهم بالتلاعب في نظام صرف المعاشات.





جاء بأمر الإحالة أن المتهمة الأولي بصفتها موظفة عمومية "موظفة بقسم المعاشات بمكتب تأمينات العجوزة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي"، سهلت لغيرها الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام ، بأن سهلت للمتهمة الرابعة الاستيلاء بغير حق على مبلغ مالي قدره30 .124 الف جنيه " من أموال جهة عملها وكان ذلك حيلة بأن انهت لها بغير حق إجراءات إعادة إدراجها على نظام صرف معاش زوجها المتوفي زکی کامل زكي وهي على علم بعدم أحقيتها فيه لترملها عن آخر ولتقديم الطلب من غير ذی صفه وبرقم وارد مخالف لما هو بالسجلات.





كما أن المتهم الثاني بصفته موظفا عاما موظف بقسم الشئون الادارية " بمكتب تأمينات العجوزة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " استولى بغير حق وبنية التملك على مال عام ، بأن استولی بغير حق على مبلغ مالي مقداره 50.540 جنيه، جنيه المملوك لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن استحصل من المتهمة الرابعة على بطاقة الائتمان الخاصة بصرف معاشها والرقم السرى لها زاعما لها بسعيه لإيقافها لزوال سبب استحقاقها المعاش بزواجها ، واستعملها في صرف مبلغ المعاش الخاص بزوجها المتوفی زکی کامل زکی من منفذ صرف المعاشات بالعجوزة ثم من ماكينات الصراف الآلي خلال الفترة من شهر إبريل لعام ۲۰۱۵ حتى نهاية شهر أكتوبر لعام ۲۰۱۹ بالقيمة آنفة البيان فتمكن بتلك الحيلة من انتزاع أموال جهة عمله لنفسه بقصد تملكها واضاعة المال.