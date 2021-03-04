ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحالة 3 موظفين بالعجوزة للجنايات لتلاعبهم في معاشات التأمين

الخميس 04/مارس/2021 - 12:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
أحالت النيابة العامة، 3 موظفين بمكتب تأمينات العجوزة وسيدة أخرى للمحاكمة لاتهامهم بالتلاعب في نظام صرف المعاشات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة الأولي بصفتها موظفة عمومية "موظفة بقسم المعاشات بمكتب تأمينات العجوزة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي"، سهلت لغيرها الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام ، بأن سهلت للمتهمة الرابعة الاستيلاء بغير حق على مبلغ مالي قدره30 .124 الف جنيه " من أموال جهة عملها وكان ذلك حيلة بأن انهت لها بغير حق إجراءات إعادة إدراجها على نظام صرف معاش زوجها المتوفي زکی کامل زكي وهي على علم بعدم أحقيتها فيه لترملها عن آخر ولتقديم الطلب من غير ذی صفه وبرقم وارد مخالف لما هو بالسجلات.

كما أن المتهم الثاني بصفته موظفا عاما موظف بقسم الشئون الادارية " بمكتب تأمينات العجوزة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " استولى بغير حق وبنية التملك على مال عام ، بأن استولی بغير حق على مبلغ مالي مقداره 50.540 جنيه، جنيه  المملوك لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن استحصل من المتهمة الرابعة على بطاقة الائتمان الخاصة بصرف معاشها والرقم السرى لها زاعما لها بسعيه لإيقافها لزوال سبب استحقاقها المعاش بزواجها ، واستعملها في صرف مبلغ المعاش الخاص بزوجها المتوفی زکی کامل زکی من منفذ صرف المعاشات بالعجوزة ثم من ماكينات الصراف الآلي خلال الفترة من شهر إبريل لعام ۲۰۱۵ حتى نهاية شهر أكتوبر لعام ۲۰۱۹ بالقيمة آنفة البيان  فتمكن بتلك الحيلة من انتزاع أموال جهة عمله لنفسه بقصد تملكها واضاعة المال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محاكمة موظف بأحد البنوك لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على 911 ألف جنيه

تأجيل محاكمة موظف بأحد البنوك سهل الاستيلاء على 911 ألف جنيه

المشدد 10 سنوات لمواطن بالشرقية.. استولى على 250 ألف جنيه "معاش سيدة متوفاة"

المشدد 10 سنوات لموظف وآخرين لاستيلائهم على 411 ألف جنيه بالشرقية

ثغرة بـ نظامها الإلكتروني.. إحالة متهم استولى على هواتف شركة عالمية في مصر للجنايات

نشرة الحوادث.. مفاجآت في قضية سفاح الجيزة وشهادة تميم يونس.. وتامر أمين أمام القضاء

ترشيحاتنا

فيديو جراف | سلبية مسحة كورونا.. سر احتجاز وائل الإبراشي في المستشفى حتى الآن

تحرك برلمانى لطرد رئيس جامعة سوهاج 4 من أعضاء هيئة التدريس

شريف عبد المنعم: أفعال كهربا تغلق حسابه مع الأهلي

بعد صفعة الأهلى.. شوبير يوجه رسالة تحذير لـ كهربا

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

أنيس البدري وحمدي النقاز على رأس قائمة الترجي لموقعة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات هوندا سيتي HONDA CITY 2021 المرتقب طرحها في مصر .. صور

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور