ضبط 3.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية

شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة الدكتور يوسف شباط، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية والإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة بجميع احياء الإسكندرية وذلك لردع المخالفين وكل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطنين.





وقد اسفرت الحملات التي تمت خلال شهر فبراير الماضي عن ضبط مخالفات تقدر بكمية 3طن و486 كيلو جرام، وتم تحرير عدد 38 محضرا شرطيا للمخالفين للاشتراطات الصحية بالأقسام المختلفة بناء على محل الواقعة وذلك لتقديمها للنيابات المختصة للتحقيق وتنفيذ القانون.





اقرأ أيضًا:

تموين الإسكندرية: 316 محلا يشاركون في الأوكازيون الشتوي وتحرير 41 محضرا لمحلات مخالفة





ومن الجدير بالذكر؛ انه تم ضبط ما يقرب من 1700 كيلوجرام نتر لحوم مجمده غير صالح للاستخدام الادمي، و888كيلو جرام دواجن، و22 كيلو جرام اسماك، و277كيلو جرام لحوم غير مصنعه، و112كيلو جرام لحوم ضان وماعز من ذبيح خارج المجازر، و98كيلوجرام كبده مجمده منتهية الصلاحية، و76كيلوجرام لحوم بتلو عجول صغيره يحظر ذبحها صالح وغير صالح للاستهلاك الادمي.





وقد شدد المحافظ على جميع الجهات بضرورة الاستمرار في الحملات الرقابية لضبط الأسواق والرقابة على الأغذية من أصل حيواني المعروضة للبيع علي المواطنين وحفاظ علي الصحة العامة للمواطن السكندري والمترددين علي المحافظة، كما وجه الشريف الشكر لجميع الجهات الرقابية بالمحافظة التي تعمل على ردع المخالفين ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.

يأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على صحة وسلامة المواطنين.