ارتفاع بالحرارة ولا أمطار.. تحذير جديد من الأرصاد: أسبوع صيفي على البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل 8 مارس سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 لـ 3 درجات، ليسود طقس دافئ شمالا حار جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن خلال هذه الفترة سوف تنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد حتى نهاية الأسبوع، وتبقى الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة خلال هذه الفترة، هي الشبورة المائية صباحا، التي تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 مارس حتى الأربعاء 10 مارس المقبل، سيكون هناك ارتفاع أخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 4 لـ 5 درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.



