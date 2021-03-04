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أخبار العالم

ضربة موجعة للإرهابيين .. اعتقال قابوس بن طالب زعيم تنظيم القاعدة باليمن

الخميس 04/مارس/2021 - 09:55 م
ارشيفي
ارشيفي
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محمود نوفل
أفادت صحيفة الوئام السعودية نقلا عن مصادر اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في وادي حضرموت اليمنية "قابوس بن طالب". 

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء في عملية نوعية للتحالف العربي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية بالمنطقة

و أكدت المصادر أن زعيم تنظيم القاعدة في وادي حضرموت مسؤول عن مقتل عشرات المدنيين والعسكريين في وادي حضرموت.


وكان قد اعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي تجاه مدينة جازان جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأدان التحالف بقيادة السعودية، في بيان، استمرار مليشيات الحوثي في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في مدينة خميس مشيط
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