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وزير الهجرة تكشف الهدف من مبادرة "مصرية بـ100 راجل"

الخميس 04/مارس/2021 - 11:45 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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حمزة شعيب
كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل إطلاق الشعار الرسمي لمبادرة "مصرية بـ100 راجل" التي دشنتها الوزارة بهدف إشراك السيدات المصريات بالخارج في دعم مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المصريين بالمناطق الأكثر احتياجا وبالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وتابعت مكرم  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية": "هذه المبادرة تهدف لـإمداد السيدات المصريات بالمعلومات اللازمة للرد على الشائعات المغرضة التي تنتشر بالخارج ومن ثم تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر".

وأضافت: سعيدة بتواصلي المباشر مع المواطنين، لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن مصر، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم معسكر للمصريين بكاليفورنيا، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الشباب المصريين سيقومون بتصوير المشروعات المصرية لعرضها بالخارج وتعريف العالم بها.

وعقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاجتماع الأول مع نحو ٤٥ من السيدات بالخارج من مختلف دول العالم في الأول من مارس الجاري، وستتكرر اللقاءات على مدار شهر المرأة لوضع خطط تنفيذية للمبادرة.
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