قرار فرنسي جديد للسيطرة على جائحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، عن توسيع عمليات الغلق في بلاده بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتشمل المناطق المحيطة ببلدة كاليه الساحلية.











وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا تشهد وتيرة أسرع خلال نهاية الاسبوع في 23 منطقة فرنسية، مضيفا أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا تمثل 60% من الحالات المسجلة في منطقة إيل دوفرانس.





وأضاف أن السلطات الصحية ستتمكن بحلول منتصف مايو من تلقيح 20 مليون شخص، ما يشكل جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عاما.







