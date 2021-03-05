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أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-3-2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:24 ص
صدى البلد
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الجمعة 5-3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

 أسعار الذهب اليوم فى مصر

 سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 904 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا سعر 791 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18  إلى 678 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6328  جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

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