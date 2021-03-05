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أخبار العالم

لبنان.. الحريري: نتطلّع للقاء البابا فرنسيس على أرض لبنان

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:56 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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أمينة الدسوقي

رحب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، بوصول البابا فرنسيس إلى العراق في أول زيارة له.


وكتب الحريري في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر" نقلتها ليبانون ديبايت، "زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق تاريخية بكل الأبعاد الروحية والثقافية والإنسانية، ورسالة إلى كل المنطقة بأهمية الحوار بين الأديان وحماية العيش المشترك الاسلامي - المسيحي"


وأضاف، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف إننا "نتطلع للقاء البابا على أرض لبنان".


وكان قد وصل البابا فرنسيس إلى بغداد اليوم الجمعة في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق أربعة أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.


وترجَّل البابا من طائرته لدى استقرارها في أرض المطار، فيما كان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وسيزور البابا (84 عاما) أربع مدن منها الموصل التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" الإرهابي والتي ما زالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع، كما سيزور البابا كذلك مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم وسيجتمع مع آية الله العظمي علي السيستاني (90 عاما) المرجع الأعلى لشيعة العراق.

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