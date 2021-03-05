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توك شو

هاني الناظر: كورونا يرحل وينتهي في هذا الموعد.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:13 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب

قال الدكتور هاني الناظر،استشاري الامراض الجلدية، إن حالة  الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقرة منذ فترة ، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية  خلال الفترة المقبلة .

ووجه الناظر، في مداخلة هاتفية مع محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار،عدة نصائح للمواطنين قبل  حلول شهر رمضان المبارك، قائلا:" بلاش نشتري حاجات رمضان في آخر يومين في شعبان ويحدث تكدس تزداد معه الإصابات، مع ضرورة الالتزام بالتباعد خلال صلات التراويح  للوقاية من الفيروس".

واستكمل أن التحالف العالمى للقاحات "جافي" يتوقع ان يرحل كورونا بلا رجعة مع نهاية العام الجاري، واستشهد على ذلك بعدة أسباب منها التوسع في عملية التطعيم ضد الفيروس، والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية،  بالإضافة إلى اكتساب أعداد كبيرة لمناعة  ضد الفيروس بعد تعافيهم .
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