ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس هيئة الإسعاف: إصلاحات الطريق سبب حادث الكريمات.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 12:07 ص
حادث الكريمات
حادث الكريمات
Advertisements
محمود محسن
كشف الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الاسعاف عن تفاصيل حادث طريق الكريمات الذي وقع اليوم بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص محمل بالمواطنين.

وأضاف جاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن اول سيارة اسعاف كانت على بعد 6 كيلو ولكنها وصلت بعد 14 دقيقة وكان هناك سيارة أخرى ابعد وصلت بعد 15 دقيقة.

وتابع رئيس هيئة الإسعاف أن هناك 5 إصابات حدثت وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام، مؤكدا أن الحادث وقع بسبب الإصلاحات في الطريق، وفتح طريق واحد للاتجاهين، موضحا أن إطار السيارة النقل انفجر واختلت للاتجاه المقابل واصطدمت بالميكروباص.

وأشار جاد إلى أن هناك 20 حالة وفاة نتيجة الحادث و5 اصابات منها اشتباه بكسور ونزيف بالمخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

مصادر تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث طريق الإسماعيلية السويس

ترشيحاتنا

السعودية تعلن تخفيف قيود كورونا

بإطلالة جريئة.. ميار الغيطي تثير الجدل من المالديف

إبراهيم عيسى: مصر خارج حسابات أمريكا وتحولت من الاهتمام بالشرق الأوسط للصين وآسيا

لا يستطيع شراء كيلو لحم.. فنان متقاعد يشكو فقره بكلمات مؤثرة

ماكياج لافت .. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

بعد قليل .. انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذية وصحية.. طريقة تحضير فطائر البطاطس بخطوات سهلة

7 عادات غذائية للحفاظ على الرشاقة وإنقاص الوزن

تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور