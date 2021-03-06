رئيس هيئة الإسعاف: إصلاحات الطريق سبب حادث الكريمات.. فيديو

كشف الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الاسعاف عن تفاصيل حادث طريق الكريمات الذي وقع اليوم بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص محمل بالمواطنين.





وأضاف جاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن اول سيارة اسعاف كانت على بعد 6 كيلو ولكنها وصلت بعد 14 دقيقة وكان هناك سيارة أخرى ابعد وصلت بعد 15 دقيقة.





وتابع رئيس هيئة الإسعاف أن هناك 5 إصابات حدثت وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام، مؤكدا أن الحادث وقع بسبب ال إصلاحات في الطريق، وفتح طريق واحد للاتجاهين، موضحا أن إطار السيارة النقل انفجر واختلت للاتجاه المقابل واصطدمت بالميكروباص.



