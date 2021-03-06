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منوعات

شاهد.. طريقة سرية لمنع المكالمات المجهولة في هواتف iPhone | صور

السبت 06/مارس/2021 - 06:33 ص
مكالمات مجهولة
مكالمات مجهولة
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عزة عاطف
كشفت إحدى مستخدمات تطييق TikTok خلال مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات، عن حيلة غير معروفة تمكنك من حظر المتصلين غير المعروفين من خلال الإعدادات.

ليس هناك من ينكر أن المكالمات المجهولة التي يمكن أن تأتي من محتالين مزعجة للغاية، ولكن بدلًا من مجرد تجاهلها، كشفت رومانسا كيف يمكنك حظرها مرة واحدة وإلى الأبد.

شاركت حيلتها الذكية مع متابعيها البالغ عددهم 19.5 مليون، وقالت: "هل سئمت أيضًا من تلقي مكالمات مجهولة" ربما تكون من محتالين؟، إليك الحل.

في الفيديو، تصور رومينا نفسها وهي تدخل الإعدادات في هاتف iPhone والتمرير لأسفل حتى تصل إلى اختيار "الهاتف".

بمجرد النقر فوق الاختيار، يجب عليك التمرير لأسفل مرة أخرى حتى تجد "حظر أو إسكات المتصلين المجهولين" ثم تحديد هذا المربع.

أدهشت الحيلة المتابعين، كتب أحدهم معلقًا:"أعتقد أنك غيرت حياتي للتو"، وأضاف آخر: "شكرا جزيلا لك لم أكن أعرف هذا!!".
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