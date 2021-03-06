ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تاريخ مواجهات الزمالك مع الترجي التونسي قبل موقعة رادس الليلة

السبت 06/مارس/2021 - 05:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي اليوم السبت علي ملعب رادس فى الجولة الثالثة، في تمام الساعه السادسة، بدور المجموعات، ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا .

وتلقي الزمالك منافسه الترجي التونسي فى 8 لقاءات وتفوق الابيض فى 3 لقاءات و2 مباراتين لـ الترجي التونسي و 3 تعادلات .

ويقدم لكم صدي البلد تاريخ مواجهات الفريقين :

* 1994 :
تعادل الزمالك سلبيا فى القاهرة وفاز الترجي 3-1 فى مباراة العودة بتونس .

* 2002 :
تعادل الفريقين فى تونس 1-1 ، وفاز الزمالك بهدف وحيد فى القاهرة فى دور المجموعات وخرج الترجي التونسي من دوري أبطال افريقيا محتلا المركز الثالث ، وواصل الزمالك وفاز بالبطولة علي حساب الرجاء البيضاوي .

* 2005 :
تعادل الفريقين 1-1 فى القاهرة ، وفاز الزمالك 2-1 فى تونس .

*2020 :
فاز الزمالك 3-1 في القاهرة وخسر 1-0 امام الترجي فى العودة بملعب رادس وتأهل الابيض لدور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

ويلعب الترجي أمام الزمالك في الساعة السادسة مساء غدا وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4.

وأعلن معين الشبعاني المدير الفني المدير الفني للترجي التونسي قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الزمالك، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الترجي لمواجهة الزمالك:

معز بن شريفية - صادق الدبشي  - فاروق مصطفى - حمدي النقاظ - عبد القادر بدارن - محمد علي اليعقوبي - أمين المساكني - إلياس شتى - محمد أمين بن - حميدة - خليل شمام - فوسيني كوليبيالي  - محمد علي بن رمضان - غليان الشعلالي - عبدالرؤوف بن غيث- فادي بن شوق - سدريك - أنيس البدري - حمدو الهوني - عبد الرحمن مزيان - خالد عبدالباسط طه الخنيسي - ويليام توجي.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث جدول الترتيب بدون رصيد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجموعة الزمالك.. البدري والخنيسي يقودان هجوم الترجي التونسي ضد تونجيث السنغالي

مجموعة الزمالك في ابطال إفريقيا.. الترجي يتصدر والأبيض ثالثا

كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا

الزمالك يخوض مراناً أخيراً قبل السفر إلى تونس

تاريخ المواجهات.. الترجي التونسي فريسة للزمالك بدوري أبطال أفريقيا

أنيس البدري وحمدي النقاز على رأس قائمة الترجي لموقعة الزمالك

ترشيحاتنا

مش عاوز أشتغل معاه.. تفاصيل الأزمة المفتعلة بين عبد الباسط حمودة وعمرو دياب

وداعا للفضول القاتل.. أذكى طريقة لقراءة رسائل المحادثات المظللة | صور

قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات الأهلي مع فيتا كلوب الكنغولي

حداد.. مفاجأة صادمة لعروس من أهل زوجها في حفل زفافهما | صور

16 ساعة .. قطع المياه عن 10 مناطق رئيسية بـ القاهرة .. غدا

أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قطعها.. أب يجول الشوارع ممسكًا برأس ابنته والسبب صادم | صور

انتزعها من صيادين.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد.. شاهد

وداعا للفضول القاتل.. أذكى طريقة لقراءة رسائل المحادثات المظللة | صور