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مرأة

طرق تنفيذ الصيام المتقطع ومدى اختلافه عن العادي

السبت 06/مارس/2021 - 11:50 ص
طرق تنفيذ الصيام
طرق تنفيذ الصيام المتقطع
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آية التيجي
هناك بعض التشابه بين الصيام المتقطع مع صيام رمضان، إلا أنه يختلف في أنه يمكن شرب الماء والمشروبات غير المحلاة أثناء ساعات الصيام، بالإضافة إلى بعض الاختلافات الأخرى.


وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن تناول الماء والمشروبات غير المحلاة في الصيام المتقطع يساعد في تقليل الجلوكوز داخل الجسم، كما يقلل مستويات الأنسولين.




وأضاف القيعي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الحسم يبدأ في الصيام المتقطع في استخدام مخازن الجلوكوز لإنتاج الطاقة، وبذلك يتحول الجسم لمحرقة دهون.


وأفاد بأن هناك بعض الخطوات لكي يتم تنفيذ الصيام المتقطع بطريقة صحيحة، ليقوم بوظيفته الأساسية وهي خسارة الوزن، وإليكم طرق تنفيذ الصيام المتقطع:


1- للمبتدئين يمكن الصيام 12 ساعة وتناول الطعام في 12 ساعة الباقية مع الحفاظ على تقليل السعرات الحرارية مثل الصيام من الساعة 10 صباحا الى الساعة 10 مساء.


2- الصيام 16 ساعة وتسمى طريقة 16:8 وهي التوقف عن الطعام 16 ساعة وتناول الطعام في 8 ساعات، وفي هذه الطريقة يصوم الرجال 16 ساعة أما السيدات يصومون من 14 إلى 15 ساعة فقط.


3- الصيام 24 ساعة لمدة يوم أو اثنين في الأسبوع وتسمى طريقة 2:5 ويفضل للمبتدئين عدم تنفيذ هذه الطريقة، وقد يكون لها آثار جانبية في البداية مثل الصداع والإعياء.


4- تفويت بعض الوجبات عند الشبع في اليوم.


5- الصيام يوم بعد يوم ويمكن الانقطاع التام عن الأكل في يوم الصيام أو تقليل السعرات الحرارية اليومية المطلوبة للرجال 600 سعر حراري فقط في يوم الصيام وللسيدات 500 سعر حراري فقط.


6- تناول الخضراوات والفواكه فقط أثناء 20 ساعة من اليوم وتناول وجبة متكاملة من البروتين والكربوهيدرات خلال الـ 4 ساعات المتبقية من اليوم.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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