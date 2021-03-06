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حوادث

العثور على تماثيل يشتبه في أثريتها بحوزة عصابة بالنزهة

السبت 06/مارس/2021 - 11:59 ص
التماثيل
التماثيل
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محمد صبرى
تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط عدد من التماثيل التى يشتبه فى أثريتها بحوزة تشكيل عصابى بالنزهة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد علي تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

 فقد تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم النزهة يفيد أن قوة أمنية تابعة لمباحث القسم والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة ، قد تمكنت من ضبط ٤ أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم "يعمل عليها كسائق"، وعثر بحوزتهم على عدد  ٢ تمثال خشبى "يشتبه فى أثريتهما و عدد ٤ هواتف محمولة خاصة بالمتهمين ، بفحصها تبين إحتوائها على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية .

واعترف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وأقر بشرائه للتمثالين من شخص عبر موقع إلكترونى، وأنه كان فى سبيله لبيعهما لأحد المتهمين ،  وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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