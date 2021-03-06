ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع نور الشريف في فيلم الوحل

السبت 06/مارس/2021 - 10:09 م
فيلم الوحل
فيلم الوحل
Advertisements
محمد بدران
استعادت الفنانة  نبيلة عبيد ذكرياتها في فيلم "الوحل" مع الراحل نور الشريف الذي طرح عام 1987، وذلك بنشر مقطع من الفيلم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو: "الوحل":"قصة فتحي ابو الفضل سيناريو وحوار مصطفى محرم، واخراج علي عبد الخالق مشاهد الإدمان من اصعب الأدوار التي أديتها في الفيلم و نلت بسبب التفوق بها على استحسان الجمهور والإشادة من النقاد و بجوائز خاصة من المهرجانات، مساكم منور بحبكم، سينما_نبيله_عبيد".

واحتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 76 الشهر الماضي التى تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عديدًا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

وتزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، كان أولها من المخرج عاطف سالم واستمر زواجهما 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" أنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي.

أما الزيجة الثالثة لنبيلة عبيد فكانت من أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق مبارك، وصرحت في لقاء ببرنامج "واحد من الناس" بأن زواجها منه كان أطول فترة زواج في حياتها، مشيرة إلى أنه زوجها الخامس، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ نبيلة عبيد وعدد زيجاتها

مساء الورد .. وصلة رقص حارة لـ نبيلة عبيد في عيد ميلادها الـ76

في ذكرى رحيل زيزي البدراوي.. تعرف على عدد زيجاتها

نبيلة عبيد تكشف أصعب المشاهد التي جسدتها.. فيديو

نبيلة عبيد تكشف عن أصعب أدوارها على الشاشة الفضية.. فيديو

نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع الفنانين الراحلين عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

لو تلاجتك بتجمع تلج.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص منه نهائيا

دراسة.. دواء للكوليسترول يخفض نسبة الوفاة من كورونا بنحو 50%

والتر بواليا‏ يقود الأهلي أمام فيتا كلوب

المتهم بقتل زوجته بـ وابور الجاز في القليوبية: دي أم ولادي ومكنش قصدي أموتها

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام

إصابة غادة عادل بـ كورونا.. وتؤكد: أخضع للعزل المنزلي .. خاص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد

بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام