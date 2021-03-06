اشتروا الشبكة دلوقت.. شعبة الذهب: نعيش أقصى انخفاض للمعدن الأصفر

أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن انخفاض الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء لعدة أسباب، وأن الصعود والانخفاض خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا والانتخابات الأمريكية وعدم الاستقرار، حيث إن الذهب يتأثر بالأزمات ويرتفع في هذه الفترات، وكانت الحالة الاقتصادية متدهورة.





وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه مع التوصل للقاح كورونا خلق طمأنية، والاقتصاد بدأ في النشاط، كما أن الأسهم الأمريكية بدأت في الارتفاع، مشيرًا إلى أن الذهب لن يستمر في الانخفاض، حيث إنه وصل لأدنى سعر له، قائلا "اللي عايز يشتري شبكة يشتري دلوقت.. والأسبوع المقبل سيبدأ الذهب في الصعود".



