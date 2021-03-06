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توك شو

اشتروا الشبكة دلوقت.. شعبة الذهب: نعيش أقصى انخفاض للمعدن الأصفر

السبت 06/مارس/2021 - 10:35 م
الذهب
الذهب
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إبراهيم القادري
أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن انخفاض الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء لعدة أسباب، وأن الصعود والانخفاض خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا والانتخابات الأمريكية وعدم الاستقرار، حيث إن الذهب  يتأثر بالأزمات ويرتفع في هذه الفترات، وكانت الحالة الاقتصادية متدهورة.

وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه مع التوصل للقاح كورونا خلق طمأنية، والاقتصاد بدأ في النشاط، كما أن الأسهم الأمريكية بدأت في الارتفاع، مشيرًا إلى أن الذهب لن يستمر في الانخفاض، حيث إنه وصل لأدنى سعر له، قائلا "اللي عايز يشتري شبكة يشتري دلوقت.. والأسبوع المقبل سيبدأ الذهب في الصعود".

وأوضح أن أسعار الذهب ستبدأ في الصعود مرة أخرى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الانخفاض لم يؤثر على السوق المصري بسبب الحالة الاقتصادية الضعيفة في مصر، موضحًا أن هناك مشغولات ذهبية جديدة وانخفاض سعر الذهب سيجعل المواطنين مقبلين على شراء الذهب، كما أن الاستثمار في المعدن الأصفر يفضل أن يتم في الذهب الخام؛ لأنه ليس عليه ضريبة، وهذا الوقت هو المناسب للاستثمار.
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