فى 10 دقائق .. طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى

قدمت الشيف سالى فوائد؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى.
مقادير الكبدة الإسكندرانى:
1 كيلو كبدة بتلو
3 فصوص ثوم مهروسين
2 فلفل رومى أخضر
2 فلفل أخضر حار
1 ليمونة
ملح وفلفل وكمون
طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى:
1- تقطع الكبدة إلى شرائح بالطول، وتنقع الكبدة حوالى ساعة فى اللبن، وهذه هى الطريقة الوحيدة والأمثل لتنقيتها من السموم بدون خروج الفائدة منها.
2- ضعى ملعقة زيت فى إناء ساخن وشوحى فيها فص ثوم مع الملح والفلفل والبهارات والشطة حسب الرغبة ثم نضع الكبدة ونقلب ليتغير لونها.
3- بعد تمام نضج الكبدة نضع الفلفل وعصير الليمونة والكمون، حتى يحتفظ بالطعم، ويمكنك تقديمها مع سلطة الطحينة وعملها ساندوتشات أو مع المكرونة.