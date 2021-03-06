فى 10 دقائق .. طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى

طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى.





مقادير الكبدة الإسكندرانى:





1 كيلو كبدة بتلو

3 فصوص ثوم مهروسين

2 فلفل رومى أخضر

2 فلفل أخضر حار

1 ليمونة

ملح وفلفل وكمون





طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى:





1- تقطع الكبدة إلى شرائح بالطول، وتنقع الكبدة حوالى ساعة فى اللبن، وهذه هى الطريقة الوحيدة والأمثل لتنقيتها من السموم بدون خروج الفائدة منها.

2- ضعى ملعقة زيت فى إناء ساخن وشوحى فيها فص ثوم مع الملح والفلفل والبهارات والشطة حسب الرغبة ثم نضع الكبدة ونقلب ليتغير لونها.

3- بعد تمام نضج الكبدة نضع الفلفل وعصير الليمونة والكمون، حتى يحتفظ بالطعم، ويمكنك تقديمها مع سلطة الطحينة وعملها ساندوتشات أو مع المكرونة.

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