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اقتصاد

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-3-2021

الأحد 07/مارس/2021 - 10:09 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم، الأحد 7-3-2021، وفقًا لآخر تحديث على موقع الأسمنت المصري ، حيث تباينت أسعار الأسمنت في الشركات فارتفع سعر الطن في بعض الشركات بمقدار يتراوح من ٢ إلى ٥ جنيهًات مع ثبات باقي الأسعار، وثبات أسعار الحديد. 

وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 835 جنيها للطن، ومصر للأسمنت قنا 740 جنيها للطن، والسويدي 813 جنيها للطن، وسجل في حلوان 835 جنيها للطن، كما سّجل أسمنت أسيوط سعر 768 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 760 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أما بالنسبة لأسعار الحديد اليوم، فسجل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه للطن، وحديد العتال 13450 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.
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