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أخبار البلد

شكري يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا جهود دفع المسار السياسي

الأحد 07/مارس/2021 - 10:38 ص
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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محمد وديع
يلتقي سامح شكري، وزير الخارجية، ظهر اليوم الأحد، بمقر الوزارة بماسبيرو، يان كوبيتش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية مع المبعوث الأممي الأوضاع في ليبيا والجهود المشتركة بين مصر والأمم المتحدة لدفع المسار السياسي في ليبيا، حيث أكد الوزير سامح شكري في أكثر من مناسبة على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن والاستقرار.

ورحبت مصر الشهر الماضي بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وأعربت وزارة الخارجية عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١.

ودائماً ما تشيد مصر بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعية الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.
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