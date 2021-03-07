شكري يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا جهود دفع المسار السياسي

يلتقي سامح شكري، وزير الخارجية، ظهر اليوم الأحد، بمقر الوزارة بماسبيرو،

يان كوبيتش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، ومن المقرر أن يناقش

وزير الخارجية مع المبعوث الأممي الأوضاع في ليبيا والجهود المشتركة بين مصر والأمم المتحدة لدفع المسار السياسي في ليبيا، حيث أكد الوزير سامح شكري في أكثر من مناسبة على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن والاستقرار.