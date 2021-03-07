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رياضة

شاهد.. ميسي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة نادي برشلونة

الأحد 07/مارس/2021 - 01:57 م
ميسي
ميسي
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محمد السعيد
أدلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، بصوته في انتخابات نادي برشلونة، التي تجرى اليوم، الأحد.
وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة نجله تياجو، وهو يدلي بصوته في انتخابات نادي برشلونة.

وتوافد بعض أعضاء نادي برشلونة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، للإدلاء بأصواتهم، رغم سقوط الأمطار.

ومن المقرر أن يتم  الإعلان عن اسم رئيس برشلونة الجديد، مساء اليوم، الأحد الساعة 23:30 بتوقيت إسبانيا، أي 12:30 بتوقيت القاهرة.

واستلم برشلونة 20.663 صوتًا عبر البريد أمس الأول، الجمعة، مع العلم أن عملية الاقتراع سيتم غلقها اليوم الأحد في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت إسبانيا.


شاهد.. ميسي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة نادي برشلونة
شاهد.. ميسي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة نادي برشلونة
شاهد.. ميسي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة نادي برشلونة
شاهد.. ميسي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة نادي برشلونة
شاهد.. ميسي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة نادي برشلونة
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