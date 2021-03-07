هؤلاء المهددات بالحمل خارج الرحم

في حالات الحمل الصحي ، تلتقي البويضة والحيوانات المنوية في قناة فالوب ، وتشكلان جنينًا ، ثم تنتقلان إلى الرحم للزرع والنمو. في حالات الحمل خارج الرحم ، لا يصل الجنين إلى الرحم ويزرع في مكان آخر.

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ماذا يحدث لجسم المرأة طوال فترة الحمل؟ ووفقا لما ذكره موقع " verywellfamily " ان من اسباب الحمل خارج الرحم هو وجود خلل في قناة فالوب عندما يكون هناك انسداد أو التهاب أو مناطق مشوهة في قناة فالوب ، يمكن أن يعلق الجنين ويزرع في المكان الخطأ، يمكن أن تؤدي الجراحة أو العدوى في قناة فالوب إلى تلف الجهاز التناسلي للأنثى.





سبب آخر مشتبه به هو عدم التوازن الهرموني ، وخاصة هرمون الاستروجين قد تكون تشوهات الجنين تلعب دورًا أيضًا، ومع ذلك ، لا يزال الكثير من الاشياء غير معروفة حول كيفية حدوث الحمل خارج الرحم، ومع ذلك فقد حدد الباحثون العديد من عوامل الخطر التي غالبًا ما تصاحب هذه الحالة.





المهددات بحدوث الحمل خارج الرحم

توجد مجموعة من العوامل التى تزيد احتمالية حدوث الحمل خارج الرحم للمراة اذا كانت تعانى منها او من احدها، وهى :

• عيوب خلقية في قناة فالوب

• الغسل

• بطانة الرحم

• تاريخ العقم

• تاريخ من العدوى المنقولة جنسيًا (STI) ، وتحديدًا الكلاميديا

• الإخصاب في المختبر

• مرض التهاب الحوض

• الحمل المنتبذ السابق

• حبوب منع الحمل التي تحتوي على البروجستين فقط

• تندب في قناة فالوب (ربما من الزائدة الدودية الممزقة أو جراحة الحوض السابقة)

• التدخين

• التعقيم البوقي أو الانعكاس

• استخدام اللولب

بين النساء اللواتي يستخدمن الإخصاب في المختبر ، تزداد معدلات الحمل خارج الرحم بمقدار 2.5 إلى 5 أضعاف حدوثه في الحمل الطبيعي يتم أيضًا زيادة المعدلات بين الفئات السكانية المحرومة تاريخيًا ، بما في ذلك أولئك الذين يتلقون الرعاية الطبية والأشخاص الملونين



