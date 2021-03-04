5 أسباب تلزمك بتناول حمض الفوليك أثناء الحمل

يوصي الخبراء بتناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك مع فيتامينات ما قبل الولادة يوميًا قبل وأثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.





لماذا يجب تناول حمض الفوليك أثناء الحمل؟

هذا هو سبب حاجتك إلى زيادة تناولك لحمض الفوليك إذا كنت حاملًا أو تحاولين الحمل.

1. يمنع عيوب الأنبوب العصبي:

يساعد حمض الفوليك في التطور العصبي للجنين. يتم حماية الأنبوب العصبي لجنينك ، والذي ينمو لاحقًا في الدماغ والحبل الشوكي لطفلك ، بحمض الفوليك لمنع أي عيوب ما قبل الولادة أثناء التكوين المبكر للجهاز العصبي المركزي.

2. ينتج خلايا الدم الحمراء:

يعزز حمض الفوليك إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم. هذا أمر حيوي أثناء الحمل عندما يكون فقر الدم (نقص الحديد) شكوى شائعة. يضمن حمض الفوليك أن عدد خلايا الدم الحمراء (RBC) في جسمك طبيعي حتى عند تناول مكملات أخرى يمكن أن تعوض الحديد .







3. يحمي الطفل من عدة مضاعفات:

يقلل حمض الفوليك من خطر إصابة الطفل بالشفة الأرنبية وشق سقف الحلق. كما أنه يقلل من خطر الولادة المبكرة والإجهاض وضعف نمو الطفل في الرحم ومشاكل انخفاض الوزن عند الولادة.



4. يحمي الأم الحامل:

من المعروف أن تناول كمية كافية من حمض الفوليك يوميًا يمنع تسمم الحمل وسكتة القلب وأمراض القلب والسرطانات ومرض الزهايمر.





5- وظائف أساسية أخرى:

حمض الفوليك ضروري لإنتاج وإصلاح وتشغيل الحمض النووي. كما أنه مهم للنمو السريع للمشيمة ونمو الطفل .

نظرًا لأهميته ، يجب تناول حمض الفوليك حتى قبل الحمل.