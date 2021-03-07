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أخبار العالم

لبنان.. اتفاق جديد مع الحكومة السورية حول اللاجئين

الأحد 07/مارس/2021 - 06:28 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأحد، أنه اتفق مع وزير الشئون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رمزي مشرفية، على تسريع عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. 

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الوزير اللبناني قوله، "العمل جارٍ لتذليل العقبات التي تعطل عودة اللاجئين السوريين".

وأضاف أن حكومة بلاده تعمل على إقناع المجتمع الغربي بمساعدة اللاجئين على العودة، في ظل وجود قاعدة بيانات للسوريين الموجودين في لبنان، وتنسيق كامل بين الجانبين لضمان العودة الآمنة.

وذكرت "سانا" أن الجانبين اتفقا على القيام بجهود مشتركة تشجع اللاجئين على العودة إلى بلدهم، مطالبة المنظمات الدولية بعدم وضع أي عراقيل أمام هذه العودة.
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