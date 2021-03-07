أسباب وعلاج الشخير في الأطفال

يعاني بعض الأطفال الرضع من مشكلة الشخير ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، فمنع الشخير عند الرضع يتعلق بمنع الأشياء التي تسبب الشخير، بينما لا يمكنك تجنب الأمراض الوراثية ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالصفير لأسباب أخرى.

حماية الطفل من مسببات الأمراض: حافظ على نظافة محيط الطفل. التزم بالحذر وأبعد الطفل عن أفراد الأسرة المصابين بالعدوى. يجب على الأوصياء والآباء المصابين بالعدوى ارتداء قناع عند رعاية الطفل.

إعطاء الأدوية في الوقت المحدد: يجب إعطاء الأطفال المصابين بالربو الأدوية في الوقت المحدد. احتفظي بأدوية الطفل في متناول اليد في جميع الأوقات لمنع ظهور الصفير والمضاعفات الأخرى.

تجنب مخاطر الاختناق: يستكشف الأطفال الأشياء من حولهم عن طريق إمساكها ووضعها في أفواههم. هذا يتركهم دائمًا عرضة لخطر الاختناق المحتمل. لمنع ذلك ، احمِ منزلك وأزل أي أشياء يمكن أن تشكل خطر الاختناق على الطفل. أيضا ، لا تطعم العنب والزبيب والمكسرات وغيرها من الأطعمة التي يمكن أن تعلق في القصبة الهوائية بسهولة.

انتبه إلى العلامات المبكرة للشخير، قد يظهر على طفلك بعض العلامات المبكرة للصفير ، مثل التنفس السريع وضيق التنفس. انتبه لهذه الأعراض وتصرف بسرعة. سيسمح التشخيص الفوري بالعلاج في الوقت المناسب ، مما سيمنع حدوث مضاعفات لاحقًا في الحياة.

الشخير شائع جدًا بسبب نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى التي تتحسن بمرور الوقت. ولكن إذا كان الأزيز غير عادي وشديد ، فتعامل معه عاجلًا عن طريق اصطحاب الطفل إلى الطبيب. بخلاف ذلك ، فإن الرعاية المنزلية والعلاج المناسب هما كل ما يحتاجه الطفل للتعافي من الأزيز.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.