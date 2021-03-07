ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب وعلاج الشخير في الأطفال

الأحد 07/مارس/2021 - 11:43 م
أسباب شخير الرضع
أسباب شخير الرضع
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعاني بعض الأطفال الرضع من مشكلة الشخير ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، فمنع الشخير عند الرضع يتعلق بمنع الأشياء التي تسبب الشخير، بينما لا يمكنك تجنب الأمراض الوراثية ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالصفير لأسباب أخرى.


حماية الطفل من مسببات الأمراض: حافظ على نظافة محيط الطفل. التزم بالحذر وأبعد الطفل عن أفراد الأسرة المصابين بالعدوى. يجب على الأوصياء والآباء المصابين بالعدوى ارتداء قناع عند رعاية الطفل.


إعطاء الأدوية في الوقت المحدد: يجب إعطاء الأطفال المصابين بالربو الأدوية في الوقت المحدد. احتفظي بأدوية الطفل في متناول اليد في جميع الأوقات لمنع ظهور الصفير والمضاعفات الأخرى.


تجنب مخاطر الاختناق: يستكشف الأطفال الأشياء من حولهم عن طريق إمساكها ووضعها في أفواههم. هذا يتركهم دائمًا عرضة لخطر الاختناق المحتمل. لمنع ذلك ، احمِ منزلك وأزل أي أشياء يمكن أن تشكل خطر الاختناق على الطفل. أيضا ، لا تطعم العنب والزبيب والمكسرات وغيرها من الأطعمة التي يمكن أن تعلق في القصبة الهوائية بسهولة.


انتبه إلى العلامات المبكرة للشخير، قد يظهر على طفلك بعض العلامات المبكرة للصفير ، مثل التنفس السريع وضيق التنفس. انتبه لهذه الأعراض وتصرف بسرعة. سيسمح التشخيص الفوري بالعلاج في الوقت المناسب ، مما سيمنع حدوث مضاعفات لاحقًا في الحياة.


الشخير شائع جدًا بسبب نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى التي تتحسن بمرور الوقت. ولكن إذا كان الأزيز غير عادي وشديد ، فتعامل معه عاجلًا عن طريق اصطحاب الطفل إلى الطبيب. بخلاف ذلك ، فإن الرعاية المنزلية والعلاج المناسب هما كل ما يحتاجه الطفل للتعافي من الأزيز.


مصدر المعلومات موقع هيلثي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وداعا للإحراج.. حيل مذهلة تخلصك من الشخير

خبير مناعة يكشف أعراض كورونا وتأثيرها على الأطفال وطرق الوقاية

بعد زيادة أعداد المصابين.. كيف تحمي طفلك من كورونا

يسبب الاختناق .. طعام احذري تقديمه لطفلك دون سن الرابعة

أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال

سعال الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج وطرق الوقاية

ترشيحاتنا

هيكلة مصر للطيران.. دمج 9 شركات تابعة وتقليصها إلى 4 فقط.. تفاصيل

ابن رجل أعمال.. من هو خطيب ابنه أصالة؟.. صور

يؤخذ عن طريق الفم.. دواء جديد لعلاج كورونا خلال ٥ أيام فقط.. تفاصيل

الخارجية تعلق على المشاكل الحدودية بين إثيوبيا والسودان وتأثيرها على مفاوضات سد النهضة

خطأ محمد صلاح يتسبب في تقدم فولهام على ليفربول في الدوري الإنجليزي

"سيخضع للعقوبة".. مصلحة الضرائب العقارية تكشف عن موعد انتهاء تسجيل الوحدات العقارية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دجاج بصوص الليمون

17 فائدة لتناول قشر البرتقال

وصفة التين المجفف وزيت الزيتون.. فوائد مذهلة