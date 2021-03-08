لامع إلى الأبد.. طريقة ذكية لتنظيف المرحاض بدون تكاليف.. صور





لكن إحدى ربات البيوت المحترفات في مجال التنظيف كشفت عن حيلة بسيطة لها لجعل مرحاضها يبدو متلألئًا ورائحته منعشة طوال الوقت باستخدام سائل الغسيل "منعم الأقمشة".





شاركت «أميليا ماندفيل» إحدى مستخدمي TikTok، حيلتها الذكية عبر الإنترنت في مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات.





في الفيديو، تملأ إميليا كوبًا بمُنعم الأقمشة مثل داوني أو كومفورت، تسكب المرأة السائل في خزان المرحاض.





ثم تترك السائل في الخزان لمدة خمس دقائق على الأقل ليمتزج مع بقية الماء في الخزان، فكلما شدت "السيفون" يتدفق السائل مع الماء، ويصبح المرحاض لامعًا ورائحته منعشة.





حقق الفيديو 1.4 مليون مشاهدة على تطبيق TikTok، حيث أذهل الناس وأثار موجة من التعليقات.









كما قامت إحدى المتابعات وتدعى آشليا كيمب بتجربة الحيلة إلى جانب مقطع إميليا، وكتب أحد المتابعين "إنها فكرة عظيمة".









تنظيف المرحاض هو أحد أكثر مهام الحياة مللًا، ناهيك عن الروائح الكريهة التي قد تنبعث منه وتصيبك بالاشمئزاز.