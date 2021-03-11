للتخلص من مشاكل شعرك .. ضعي هذه الفاكهة على الشعر وشاهدي النتيجة

ووفقًا لما قدمه موقع boldsky نعرض عليكم ابرز الطرق الصحيحة التي تساعدك في الحصول على شعر صحي وسليم....

زيت جوز الهند واوراق الكاري

يضيف زيت جوز الهند الرطوبة إلى خصلات شعرك الجافة ويعوض فقدان البروتين لإصلاح الشعر التالف، وأوراق الكاري مليئة بمضادات الأكسدة والبروتين وبيتا كاروتين ، وكلها مواد رائعة لإنعاش الشعر التالف وعلاج نهاياتك المسدودة.





ماذا تحتاج

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

حفنة من أوراق الكاري





طريقة الاستعمال

في قدر ، اغلي زيت جوز الهند مع أوراق الكاري لمدة 2-3 دقائق حتى يتحول الزيت إلى اللون البني.

أوقفوا النار واتركوا المزيج يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة.

صفي المزيج وجمعه في وعاء.

ضعي الخليط على فروة رأسك وأطراف شعرك.

اتركه لمدة نصف ساعة.

اغسله لاحقًا باستخدام شامبو خفيف.

استخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.





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