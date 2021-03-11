للتخلص من مشاكل شعرك .. ضعي هذه الفاكهة على الشعر وشاهدي النتيجة

تعاني العديد من الفتيات بسبب الشعر التالف، وذلك نتيجة استخدام المواد الكيميائية الضارة، التي تقوم بإتلاف الشعر وتساقطه، وفقدان لمعانه بشكل كبير.
ووفقًا لما قدمه موقع boldsky نعرض عليكم ابرز الطرق الصحيحة التي تساعدك في الحصول على شعر صحي وسليم....
زيت جوز الهند واوراق الكاري
يضيف زيت جوز الهند الرطوبة إلى خصلات شعرك الجافة ويعوض فقدان البروتين لإصلاح الشعر التالف، وأوراق الكاري مليئة بمضادات الأكسدة والبروتين وبيتا كاروتين ، وكلها مواد رائعة لإنعاش الشعر التالف وعلاج نهاياتك المسدودة.
ماذا تحتاج
2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
حفنة من أوراق الكاري
طريقة الاستعمال
في قدر ، اغلي زيت جوز الهند مع أوراق الكاري لمدة 2-3 دقائق حتى يتحول الزيت إلى اللون البني.
أوقفوا النار واتركوا المزيج يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة.
صفي المزيج وجمعه في وعاء.
ضعي الخليط على فروة رأسك وأطراف شعرك.
اتركه لمدة نصف ساعة.
اغسله لاحقًا باستخدام شامبو خفيف.
استخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.
وصفة أخرى
الأفوكادو والبيض
الأفوكادو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية والمعادن والفيتامينات والبيوتين ، وكلها تغذي وتقوي الخصلات التالفة لتمنحك خصلات ناعمة وجميلة، والبيض مليء بالبروتين الذي يرطب الأطراف الجافة وينعش الخصلات التالفة.
ماذا تحتاج
1 ثمرة أفوكادو ناضجة
1 بيضة
طريقة الاستعمال
اهرسي الأفوكادو في وعاء.
اكسر بيضة بداخلها واخلطها جيدًا.
ضعي الخليط على شعرك.
اتركه لمدة 20 دقيقة. اشطفيه جيدًا لاحقًا.
استخدم هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.