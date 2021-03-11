قوات التحالف تدمر عددا من منصات إطلاق صواريخ للميليشيات الحوثية الإرهابية باليمن

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تدمير محطة اتصالات للميليشيات الحوثية الإرهابية في منطقة شملان شمال العاصمة صنعاء.





كما دمرت قوات التحالف تقصف منصات إطلاق صواريخ للميليشيات الحوثية الإرهابية في بيت نعم بضاحية همدان شمال صنعاء بحسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية .





وأوضحت عمليات التحالف انه ‏تم استهداف أيضا قاعدة الديلمي الجوية والصيانة و الفرقة الأولى مدرع ومعسكر الاستقبال.



