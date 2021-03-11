محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان قوات الحماية المدنية والاطفاء تمكنت منذ قليل من السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق بنى غالب التابعة لمركز اسيوط وانفجار جميع الاسطوانات بالسيارة دون اية اصابات او خسائر بشرية.





كان محافظ اسيوط قد تلقى اخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز وانفجار جميع محتوياتها بطريق بنى غالب بمركز أسيوط.





وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء الى مكان الحادث وتم الدفع بعدد 5سيارات اطفاء كبيرة الحجم وعمل كردون امنى حول المنطقة وعمل تحويلات مرورية.





وتمكنت قوات الاطفاء من السيطرة على الانفجار وتم الاطفاء والتبريد دون اية خسائر او اصابات بشرية وتم رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية.





حيث تواجد فى مكان الحادث المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورئيس مركز اسيوط ونوابه وقوات الحماية المدنية والإسعاف .





كما اصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث وملابساته بالتنسيق مع الجهات الامنية لمنع تكرار الحادث مرة اخرى حماية لارواح المواطنين.