بـ 4 خطوات.. تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile 1.3 الجديد

يبحث الكثيرون عن خطوات تنزيل لعبة ببجي موبايل الذي يحمل رقم الإصدار PUBG MOBILE 1.3، بعدما أعلنت الشركة المالكة للعبة القتال الشهيرة "ببجي"، عن طرح تصحيح شهر مارس 2021، للعبة وهو متاح الآن على نظامي التشغيل أندرويد وIos، ولكن يجب على اللاعبين تنزيل التحديث الذي يتضمن تحديثات الخرائط والأسلحة والمركبات باللعبة يدويا.





خطوات تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021





ووفقا لما ذكره موقع "androidpolice"، طرحت شركة تينسنت إصدار لعبة ببجي PUBG MOBILE 1.3، يوم 9 مارس، والذي تم طرحه تحت اسم "مائة قاع Hundred Rhythms"، ضمن الموسم الثامن عشر من موسم رويال باس Royale Pass Season 18.





وفيما يلي نستعرض إليك خطوات تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021:





خطوات تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل لـ هواتف أندرويد





يتوفر تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021، على متجر تطبيقات أندرويد "جوجل بلاي"، حيث يمكنك تنزيل الملف الذي يبلغ حجمه 640 ميجابايت، على هاتفك الأندرويد من خلال الرابط هنا





تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل لـ هواتف آيفون





وأما بالنسبة لهواتف آيفون، يتوفر تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021، لنظام التشغيل iOS من آبل، على متجر تطبيقات آب ستور، ويمكنك تحميل التحديث الذي يبلغ 1.55 جيجابايت من هنا





أو يمكنك اتباع الخطوات الأربعة التالية:





الخطوة الأولى: يجب على لاعبي ببجي أولا تنزيل ملف PUBG Mobile 1.3 APK من الروابط المذكوره أعلاه أو من خلال هذا الرابط هنا





الخطوة الثانية: بعد اكتمال التنزيل، قد بتمكين خيار "التثبيت من مصدر غير معروف Install from Unknown Source" على هاتفك.





الخطوة الثالثة: اذهب إلى ملف التنزيلات بهاتفك، وانقر عليه لتثبيته، وبمجرد التثبيت افتح اللعبة وحدد حزمة الموارد المطلوبة - Low-spec أو HD Resource Pack.





الخطوة الرابعة: عند الانتهاء من التنزيل، يمكنك الاستمتاع بأحدث إصدار من لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile على هاتفك الذكي.